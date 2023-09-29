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Предварительная касса четверга: «Неудержимые 4» продолжают лидировать

Автор: Георгий Романов

29 сентября 2023

Лучшая из новинок «Великая ирония» расположилась на второй строчке

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга вновь стал боевик НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 (GF). Американская картина записала на свой счет 5,6 млн рублей, что должно вылиться в 30-35 млн рублей за четыре дня проката.

Лучшей новинкой стала новая работа Вуди Аллена ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ (VLG). Заработанные в первый день проката 3 млн рублей позволили арт-мейнстримному проекту занять вторую строчку чарта. С таким стартом фильм должен будет освоить к концу недели порядка 20-25 млн рублей.

С четвертого места начал свой прокат фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ. ЗЛО ВНУТРИ (EXP). Американский релиз заработал примерно 2,6 млн рублей, что к вечеру воскресения должно будет превратиться в 15-20 млн рублей.

Семейная картина ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД (CRP) в стартовый день оприходовала 1,8 млн рублей, что почти в два раза меньше, чем был год назад у первой части франшизы. Скорее всего, к концу уикенда на счету отечественной картины будет порядка 18-20 млн рублей. 

Последней новинкой попавшей в ТОП-10 стал новый фильм Александра Велединского 1993 (AK). Российская драма в четверг смогла пополнить свою копилку лишь на 1,6 млн рублей, что должно будет вылиться к концу недели в 12-15 млн рублей.

 

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