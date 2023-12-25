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Предварительная касса уикенда: «Феррари» возглавил прокат

Автор: Георгий Романов

25 декабря 2023

В топ-10 также пробились еще три новинки

Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала биографическая драма ФЕРРАРИ (CRP). Проект начал свой прокат примерно со 65-67 млн рублей, что значительно ниже ожиданий рынка. Средняя заполняемость картины составила примерно 8 человек на сеанс.

В битве двух российских комедий с Яном Цапником победу одержал НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ (AK) – его результат составил 24 млн рублей. Это позволило проекту подняться на пятую строчку чарта. ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА (NMG) стала восьмой с 18 млн рублей в своей копилке. 

Замкнул десятку лучших релизов уикенда слешер КРИК. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ (PVZGL). Американский релиз смог оприходовать за четыре дня проката лишь чуть менее 9 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ФЕРРАРИ

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