Предварительная касса уикенда: «Феррари» возглавил прокат

В топ-10 также пробились еще три новинки

Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала биографическая драма ФЕРРАРИ (CRP). Проект начал свой прокат примерно со 65-67 млн рублей, что значительно ниже ожиданий рынка. Средняя заполняемость картины составила примерно 8 человек на сеанс.



В битве двух российских комедий с Яном Цапником победу одержал НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ (AK) – его результат составил 24 млн рублей. Это позволило проекту подняться на пятую строчку чарта. ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА (NMG) стала восьмой с 18 млн рублей в своей копилке.



Замкнул десятку лучших релизов уикенда слешер КРИК. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ (PVZGL). Американский релиз смог оприходовать за четыре дня проката лишь чуть менее 9 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ФЕРРАРИ