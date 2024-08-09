Предварительная касса четверга: «Бордерлендс» возглавил официальный прокат

Лидером продолжает оставаться пиратский «Дэдпул и Росомаха»

По предварительным данным, лучшей новинкой четверга стал фантастический боевик Элая Рота БОРДЕРЛЕНДС (GF). Проект заработал в первый день проката около 15 млн рублей, что по итогу всего уикенда должно дать 75-90 млн рублей. Впрочем, этого не хватит для этого, чтобы обойти хит пиратского проката ДЭДПУЛ И РОСОМАХА.



На четвертой строчке чарта расположилась семейная картина МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (NKI). Отечественный проект записал на свой счет 5,5 млн рублей. Ориентировочно, он сможет рассчитывать на 20-25 млн рублей к вечеру воскресенья.



Две хоррор-новинки АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЛИЛИТ (WP) и КУКУШКА (PRD) замкнули десятку лучших – им удалось собрать 1,5 и 1,2 млн рублей соответственно. За четыре дня проката в копилке ужастиков должно оказаться 7-9 млн рублей.



Фото: кадр из фильма БОРДЕРЛЕНДС