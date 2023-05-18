Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал хоррор «Мегалодон»

«Хитровка. Знак четырех» также в тройке лучших

Согласно предварительным данным, лучшим релизом минувшего четверга вновь становяится ВЫЗОВ (CP). Фильм Клима Шипенко записал на свой счет еще 8,6 млн рублей, что должно дать к вечеру воскресенья 55-60 млн рублей.



Лучшей новинкой стал акулий хоррор МЕГАЛОДОН (АК). Проект освоил в первый день проката 6,3 млн рублей, благодаря чему может рассчитывать на 30-35 млн рублей за четыре дня проката. Как правило, у хорроров небольшие прокатные множители, но при хорошем «сарафане» релиз может дотянуться и до отметки в 40-млн.



Отечественный детектив ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ (CRP) расположился на третьей строчке чарта. Фильм Карена Шахназарова заработал примерно 4,7 млн рублей. За весь уикенд сумма его сборов сможет составить30-33 млн рублей.



Мультфильм ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 (NKI) показал результат в районе 1,6 млн рублей, что благодаря высокому семейному множителю может вылиться в 25-30 млн рублей по итогу недели. Пока немецкий анимационный проект занял шестое место в таблице лучших релизов четверга.



Последней новинкой попавшей в ТОП-10 стал триллер ОСТРОВ ИЛЛЮЗИЙ (GF). Расположившись на седьмой строчке, американская картина записала на свой счет 1,4 млн рублей, и теперь по итогу уикенда его результат окажется в районе 10 млн рублей.



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