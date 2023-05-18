top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал хоррор «Мегалодон»

Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал хоррор «Мегалодон»

Автор: Георгий Романов

18 мая 2023

«Хитровка. Знак четырех» также в тройке лучших

Согласно предварительным данным, лучшим релизом минувшего четверга вновь становяится ВЫЗОВ (CP). Фильм Клима Шипенко записал на свой счет еще 8,6 млн рублей, что должно дать к вечеру воскресенья 55-60 млн рублей.

Лучшей новинкой стал акулий хоррор МЕГАЛОДОН (АК). Проект освоил в первый день проката 6,3 млн рублей, благодаря чему может рассчитывать на 30-35 млн рублей за четыре дня проката. Как правило, у хорроров небольшие прокатные множители, но при хорошем «сарафане» релиз может дотянуться и до отметки в 40-млн.

Отечественный детектив ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ (CRP) расположился на третьей строчке чарта. Фильм Карена Шахназарова заработал примерно 4,7 млн рублей. За весь уикенд сумма его сборов сможет составить30-33 млн рублей.

Мультфильм ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 (NKI) показал результат в районе 1,6 млн рублей, что благодаря высокому семейному множителю может вылиться в 25-30 млн рублей по итогу недели. Пока немецкий анимационный проект занял шестое место в таблице лучших релизов четверга.

Последней новинкой попавшей в ТОП-10 стал триллер ОСТРОВ ИЛЛЮЗИЙ (GF). Расположившись на седьмой строчке, американская картина записала на свой счет 1,4 млн рублей, и теперь по итогу уикенда его результат окажется в районе 10 млн рублей.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Убийца «Священный паук»»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Вызов» остался в лидерах
Подробнее
Официальная касса России: у «Вызова» по-прежнему нет конкурентов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 8 по 14 мая
Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу» объявил о приеме заявок
Подробнее
Касса России: «Стражи Галактики. Часть 3» не смогли одолеть «Вызов»
Подробнее
Предпродажи уикенда: вперед вырвалась «Хитровка. Знак четырех»
Подробнее
Фильм «Ампир V» покажут на кинофестивале в Канаде
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 18–21 мая 2023 года
Подробнее
ИРИ объявил финалистов II Национальной премии интернет-контента
Подробнее
Netflix намерена сократить расходы на $300 млн
Подробнее
В Югре создается академия «Дух огня»
Подробнее
Приморский край перезапустил программу рибейтов
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18–21 мая
Подробнее
Роднянского (признан иноагентом) и Вырыпаева заочно арестовали по делам о фейках об армии
Подробнее
Официальная касса России: почти треть сборов уикенда составили заработки пиратских показов
Подробнее
«НМГ Кинопрокат» и ГК «Рики» стали партнерами по дистрибуции проектов о малышариках и смешариках
Подробнее
Пиратские сервисы за год потеряли 10% рекламных доходов
Подробнее
Касса России: прокат возглавил пиратский релиз «Стражи Галактики. Часть 3»
Подробнее
Международная касса: «Стражи Галактики. Часть 3» заработали полмиллиарда на мировых рынках
Подробнее