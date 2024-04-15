Предварительная касса уикенда: «Падение империи» стартовало со второй строчки

Минувший уикенд стал самым слабым в 2024 году

Несмотря на то, что прошедший уикенд стал самым слабым в 2024 году, его главная новинка – американский проект ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ (AK) начал свой прокат с 55 млн рублей, что является лучшим стартом для иностранных релизов в этом году. Фильм Алекса Гарленда расположился на второй строчке чарта, пропустив вперед себя холдовера ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (NKI), который преодолел общую планку сборов в 900 млн рублей.



Ниже ожиданий выступил боевик Дева Пателя МАНКИМЭН (VLG). У фильма были неплохие предпродажи, которые, в итоге, вылились в результат 15 млн рублей за четыре дня проката. Это позволило проекту забраться на четвертое место таблицы лучших релизов уикенда.



Боевик с Венсаном Касселем и Сэмюэлем Л. Джексоном СЛЕД КИЛЛЕРА (GF) стал лишь седьмым, пополнив свою копилку на 8,8 млн рублей.

Российский хоррор ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ (NMG) едва сумел преодолеть планку сборов в 7,2 млн рублей и застолбить за собой девятую строчку чарта.

Замкнул десятку еще один американский релиз ДЫШИ! (CRP), заработавший примерно 6,4 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ