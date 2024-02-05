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Предварительная касса уикенда: «Мастер и Маргарита» вновь на первом месте

Автор: БК

5 февраля 2024

Вторую строчку заняла новинка «Конец славы»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стал МАСТЕР И МАРГАРИТА (AK). Фильм Михаила Локшина показал минимальное падение относительно прошлой недели и освоил еще порядка 390 млн рублей. 

Лучшей новинкой уикенда, как и ожидалось, стала отечественная комедия КОНЕЦ СЛАВЫ (CP). Проект освоил около 128 млн рублей, что на 16,5% лучше, чем было у прошлой комедии с Павлом Деревянко, БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ.

С шестой строчки начал свой прокат фильм Я – МЕДВЕДЬ (CRP) с Никитой Кологривым в главной роли. Семейная картина записала на свой счет около 58-59 млн рублей, повторив результат прошлогоднего схожего релиза ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ.

Гораздо ниже ожиданий стартовала в прокате молодежная мелодрама МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА (VLG). Новинка смогла заработать чуть больше 18 млн рублей, попутно показав наихудшую среднюю заполняемость в первой десятке (8 человек на сеанс). В прошлом году первая часть франшизы записала на свой счет в первый уикенд 38 млн.

Хоррор ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ (EXP) по итогу недели смог пополнить свою копилку на 13 млн рублей, что позволило ему расположиться на девятом месте таблицы лучших релизов уикенда. 

Замкнула таблицу еще одна новинка, драма Вима Вендерса ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ (AOF). За четыре дня проката фильм смог заработать почти 5 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА

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