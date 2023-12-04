Предварительная касса уикенда: в лидеры уверенно вырвалась «Теща»

Проект собрал свыше 200 млн рублей

Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала отечественная комедия ТЕЩА (CP). Проект выступил лучше самых смелых прогнозов и записал на свой счет порядка 210 млн рублей, попутно показав среднюю заполняемость в 20 человек на сеанс.



Мощный старт конкурента, несомненно, повлиял на другие новинки недели, которые скорее разочаровали своими сборами. На пятом и шестом местах чарта оказались боевик Джона Ву НЕМАЯ ЯРОСТЬ (VLG) и российская новогодняя комедия БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА (NKI) почти с одинаковым результатом в районе 12-13 млн рублей.



Чуть более 9 млн рублей за четыре дня проката смогла освоить еще одна новинка уикенда – хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (EXP). Такой результат позволил китайскому релизу подняться на восьмую строчку чарта.



Фото: кадр со съемок фильма ТЕЩА