Предварительная касса четверга: продолжение «Пальмы» вырвалось в лидеры

В десятку попали еще четыре новинки

Согласно предварительным данным, лидером четверга стала новинка – приключенческий фильм ПАЛЬМА 2 (CP). Продолжение хита 2021 года заработало около 12,7 млн рублей, что по итогу уикенда должно превратиться в 170-180 млн.

Серебро чарта досталось семейной комедии ЖДУН (NKI), которая начала свой прокат с результата в районе 8 млн рублей. Это позволяет отечественной ленте рассчитывать на сборы в районе 100-120 млн за четыре дня проката.

Шестое место занял боевик ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР (GF) с Марком Уолбергом в главной роли. Фильму Мэла Гибсона удалось освоить примерно 3,5 млн рублей, и теперь он может положить в свою копилку к вечеру воскресенья около 20-30 млн.

Строчкой ниже расположился хоррор АСТРАЛ. СПУСК К ДЬЯВОЛУ (EXP) с результатом в районе 2,9 млн рублей. К концу недели проект может заработать 15-20 млн.

На девятой строчке оказался фантастический экшн ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ДЕМОНОВ (AK). Картина заработала около 1,8 млн рублей и может претендовать на 8–12 млн по итогу уикенда.

Фото: кадр из фильма ПАЛЬМА 2