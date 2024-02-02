Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала комедия «Конец славы»

Лидировать продолжает фэнтези-драма «Мастер и Маргарита»

Согласно предварительным данным, лидером четверга вновь стала фэнтези-драма Михаила Локшина МАСТЕР И МАРГАРИТА (NMG). Релиз записал на свой счет еще 43-44 млн рублей и к концу недели может рассчитывать еще примерно на 300 млн рублей в своей копилке.



Лучшей новинкой уикенда стала комедия КОНЕЦ СЛАВЫ (CP) с Павлом Деревянко в главной роли. Проект заработал почти 16 млн рублей, что за четыре дня проката должно вылиться в 110-120 млн рублей.



Семейная картина Я – МЕДВЕДЬ (CRP) начала свой прокат с шестого места таблицы. Фильм с Никитой Кологривым освоил в первый день проката 4 млн рублей. Благодаря высокому множителю, характерному для подобных жанровых работ, к вечеру воскресения в копилке проекта должно оказаться 50-55 млн рублей.



Строчкой ниже расположился американский ромком МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА (VLG). Релиз показал наихудшую среднюю заполняемость в первой десятке, но все равно оприходовал 3,3 млн рублей. С таким результатом молодежная новинка может рассчитывать на 20-25 млн рублей за весь уикенд.



Примерно 2 млн рублей записал на свой счет фильм ужасов ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ (EXP). Скорее всего, это даст к концу недели примерно 12-15 млн рублей для американского хоррора.



Замкнул десятку лучших артхаусный проект ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ (AOF). Фильм Вима Вендерса пополнил свою копилку на 0,7 млн рублей и по итогу уикенда, в лучшем случае, сможет преодолеть 5 млн отметку сборов.



Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА