Предварительная касса уикенда: «Три богатыря и Пуп Земли» уверенно возглавил прокат
Автор: Георгий Романов
31 декабря 2023
«Великолепная пятерка» стартовала ниже ожиданий
Согласно предварительным данным, в последний уикенд года лидером проката стала новинка ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ (VLG). Мультфильм студии "Мельница" освоил свыше 150 млн рублей за четыре дня проката, выступив выше ожиданий. Благодаря такому старту перспективы анимационного проекта в течении "Новогодней битвы" сильно возрасли.
А вот другая анимационная новинка ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА (NKI) напротив выступила гораждо ниже ожиданий и записала на свой счет лишь около 16-17 млн рублей, что позволило ей занять лишь седьмое место чарта.
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