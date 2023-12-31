Предварительная касса уикенда: «Три богатыря и Пуп Земли» уверенно возглавил прокат

«Великолепная пятерка» стартовала ниже ожиданий

Согласно предварительным данным, в последний уикенд года лидером проката стала новинка ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ (VLG). Мультфильм студии "Мельница" освоил свыше 150 млн рублей за четыре дня проката, выступив выше ожиданий. Благодаря такому старту перспективы анимационного проекта в течении "Новогодней битвы" сильно возрасли.



А вот другая анимационная новинка ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА (NKI) напротив выступила гораждо ниже ожиданий и записала на свой счет лишь около 16-17 млн рублей, что позволило ей занять лишь седьмое место чарта.