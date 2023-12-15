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Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала «Манюня: новогодние приключения»

Автор: Георгий Романов

15 декабря 2023

Но в лидерах остались холдоверы «Теща», «Елки 10» и «Мальчик и птица»

Согласно предварительным данным, лучшей новинкой уикенда стала семейная картина МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (NMG). Релиз заработал порядка 3,9 млн рублей, что по итогу уикенда благодаря высокому семейному множителю может превратиться в 40-50 млн рублей. Новинка заняла четвертую строчку чарта пропустив вперед себя холдоверы ТЕЩА (CP), ЕЛКИ 10 (NMG) и МАЛЬЧИК И ПТИЦА (RUR). 

Пятое место в таблице отошло еще одной праздничной отечественной комедии НОВОГОДНИЙ ШЕФ (NKI). Фильм с Павлом Прилучным и Зоей Бербер оприходовал около 2,9 млн рублей, что за четыре дня проката может вырасти до 20-25 млн рублей. 

Американская комедия МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР (VLG) стартовала с результатом в 2 млн рублей, что позволило ей расположиться на шестой строчке. Такой результат к вечеру воскресенья должен будет пополнить копилку проекта на 13-15 млн рублей. 

Восьмое и девятое место чарта также заняли новинки. Хорроры ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (AK) и ЗАКЛЯТИЕ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА (EXP) записали на свой счет 1,2 и 1,1 млн рублей соответственно. К концу недели их касса может достигнуть 7-9 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

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