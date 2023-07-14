Предварительная касса четверга: лучшей новинкой четверга стал «Кентавр»

Совсем немного от него отстала вторая крупная новинка уикенда «Круче некуда»

Лидером четверга во второй раз подряд стал фантастический триллер ГИПНОТИК (СР). Добавив к своему бокс-офису еще 7,1 млн рублей, по итогу недели он может рассчитывать примерно на 50 млн рублей



Лучшей новинкой уикенда стала новинка КЕНТАВР (AK) которая заработала в первый день проката примерно 6,7 млн рублей. Теперь за четыре дня проката он должен освоить около 40-45 млн рублей.



На третьей строчке чарта расположился боевик КРУЧЕ НЕКУДА (VLG). Фильм с Джеки Чаном в главной роли записал на свой счет около 6,3 млн рублей и к концу недели также может пополнить свою копилку примерно на 40 млн рублей.



Мультфильм ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ (CP) показал отличный старт в 3,3 млн рублей, обойдя другой мультфильм франшизы ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА на 25% К вечеру воскресения проект может рассчитывать на 20-25 млн рублей.



Также в топ-10 лучших проектов четверга попал хоррор КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (WP). Тайский фильм ужасов оприходовал примерно 2,3 млн рублей, что должно будет вылиться в 12-15 млн рублей за четыре дня проката.



Нельзя не отметить релиз ЖАННА ДЮБАРРИ (RWV), который на одних только предпоказах заработал 1,3 млн рублей, заняв десятую строчку чарта. Основной прокат картины начнется 20 июля.



Фото: кадр из фильма КЕНТАВР