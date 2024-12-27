Предварительная касса четверга: в лидеры вырвались «Елки 11»

Лучшей новинкой стала анимация «Иван Царевич и Серый Волк 6»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стал новогодний альманах ЕЛКИ 11 (NMG). Релиз продемонстрировал внушительный отрыв от остальных участников чарта и заработал в свой второй полноценный четверг чуть больше 30 млн рублей. Это позволяет ему рассчитывать на 200–220 млн по итогу уикенда.

Лучшей новинкой, ожидаемо, стал мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6 (VLG). Проект студии «Мельница» начал свой прокат с третьего места и записал на свой счет примерно 11,7 млн рублей. В воскресенье это может превратиться в 110-130 млн рублей.



Пятая строчка досталась экшну ПОСЛЕДНИЙ РОНИН (CP). Заработанные новинкой почти 5 млн рублей по итогу недели могут превратиться в 35-45 млн рублей.



Также в десятку попала новая работа Паоло Соррентино ПАРТЕНОПА (AK) с результатом в 1,7 млн рублей. По итогу недели проект вполне может освоить 7-9 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ЕЛКИ 11