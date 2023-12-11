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Предварительная касса уикенда: «Теща» вновь первая

Автор: БК

11 декабря 2023

Лучшей новинкой стали «Елки 10»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда во второй раз подряд стала отечественная комедия ТЕЩА (CP). Релиз записал на свой счет еще порядка 125 млн рублей, доведя общий бокс-офис до 390 млн. 

Вторая строчка чарта осталась за новинкой – очередной частью новогоднего альманаха ЕЛКИ 10 (NMG). Проект заработал примерно 115 млн рублей, что на 10% ниже, чем год назад было у предыдущего фильма франшизы. Правда, тогда у него не было такого сильного жанрового конкурента, как фильм с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой. 

Бронза отошла новой работе Хаяо Миядзаки МАЛЬЧИК И ПТИЦА (RUR). В свой первый уикенд мультфильм освоил 95 млн рублей, что является лучшим показателем среди стартов аниме в российском прокате. Попутно релиз продемонстрировал лучшую среднюю заполняемость за уикенд в 23 человека на сеанс.

Выше ожиданий выступил более традиционный мультфильм КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ (TNL). Узнаваемый бренд в названии позволил анимационному проекту пополнить свою копилку на 21,5 млн рублей за четыре дня проката.

Последней новинкой, попавшей в топ-10 уикенда, стал фильм ужасов КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ... (CRP), заработавший в свой первый уикенд 5 млн рублей. 

Фото: кадр со съемок фильма ЕЛКИ 10

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