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Предварительная касса уикенда: «Мастер и Маргарита» уверенно лидирует

Автор: Георгий Романов

29 января 2024

«Холоп 2» становится вторым самым кассовым фильмом в истории российского проката

По предварительным данным, лидер уикенда, мистическая драма МАСТЕР И МАРГАРИТА (AK), заработал примерно 415 млн рублей. Новинка уверенно заняла первую строчку чарта со средней заполняемостью в 30 человек на сеанс. Проект совсем немного не добрался до стартовых цифр прошлогоднего ВЫЗОВА (426 млн рублей).

Биографическая драма ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я (CPF), несмотря на хорошие предпродажи, так и не смогла преодолеть отметку в 10 млн сборов. На счету фильма Софии Копполы оказалось 9 млн рублей, что позволило ему расположиться на седьмой строчке чарта. 

По итогу недели, лучший релиз этого года ХОЛОП 2 (CP) преодолел отметку сборов в 3,58 млрд рублей, тем самым поднявшись на вторую строчку самых кассовых релизов за всю историю российского проката. Впереди лишь другой релиз прокатчика – ЧЕБУРАШКА (6.8 млрд рублей).

Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА

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