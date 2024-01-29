Предварительная касса уикенда: «Мастер и Маргарита» уверенно лидирует

«Холоп 2» становится вторым самым кассовым фильмом в истории российского проката

По предварительным данным, лидер уикенда, мистическая драма МАСТЕР И МАРГАРИТА (AK), заработал примерно 415 млн рублей. Новинка уверенно заняла первую строчку чарта со средней заполняемостью в 30 человек на сеанс. Проект совсем немного не добрался до стартовых цифр прошлогоднего ВЫЗОВА (426 млн рублей).



Биографическая драма ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я (CPF), несмотря на хорошие предпродажи, так и не смогла преодолеть отметку в 10 млн сборов. На счету фильма Софии Копполы оказалось 9 млн рублей, что позволило ему расположиться на седьмой строчке чарта.



По итогу недели, лучший релиз этого года ХОЛОП 2 (CP) преодолел отметку сборов в 3,58 млрд рублей, тем самым поднявшись на вторую строчку самых кассовых релизов за всю историю российского проката. Впереди лишь другой релиз прокатчика – ЧЕБУРАШКА (6.8 млрд рублей).



Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА