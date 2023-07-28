Предварительная касса четверга: лучшим релизом стала российская комедия «За Палыча!»

Хоррор «Реинкарнация. Новая глава» также в тройке лидеров

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала отечественная комедия ЗА ПАЛЫЧА! (CP). Релиз заработал внушительные по нынешним временам 11,2 млн рублей, что к вечеру воскресенья должно будет вылиться в 50-60 млн рублей итоговых сборов.



Бронзу завоевала другая новинка — австралийский хоррор РЕИНКАРНАЦИЯ. НОВАЯ ГЛАВА (EXP). На счету проекта после первого дня проката примерно 2,5 млн рублей, что по итогу всего уикенда может дать 13-15 млн рублей.



Семейная картина ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ (CPF) заняла пятую строчку чарта луших релизов четверга с 2,2 млн рублей в своей копилке. Теперь за четыре дня проката фильм должен будет освоить также около 12-15 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ЗА ПАЛЫЧА!