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Предварительная касса четверга: лучшим релизом стала российская комедия «За Палыча!»

Автор: Георгий Романов

28 июля 2023

Хоррор «Реинкарнация. Новая глава» также в тройке лидеров

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала отечественная комедия ЗА ПАЛЫЧА! (CP). Релиз заработал внушительные по нынешним временам 11,2 млн рублей, что к вечеру воскресенья должно будет вылиться в 50-60 млн рублей итоговых сборов. 

Бронзу завоевала другая новинка — австралийский хоррор РЕИНКАРНАЦИЯ. НОВАЯ ГЛАВА (EXP). На счету проекта после первого дня проката примерно 2,5 млн рублей, что по итогу всего уикенда может дать 13-15 млн рублей.

Семейная картина ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ (CPF) заняла пятую строчку чарта луших релизов четверга с 2,2 млн рублей в своей копилке. Теперь за четыре дня проката фильм должен будет освоить также около 12-15 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ЗА ПАЛЫЧА!

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