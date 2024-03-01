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Предварительная касса четверга: в топ-10 попали сразу четыре новинки

Автор: Георгий Романов

1 марта 2024

Лучшей из них стала французская комедия «Кот и пес»

По предварительным данным, лучшей новинкой четверга стала французская комедия КОТ И ПЕС (GF). Рассчитанная в том числе и на семейную аудиторию картина освоила в первый день проката примерно 1,6 млн рублей, что позволило ей занять пятую строчку чарта. Благодаря высокому множителю уикенда, проект сможет освоить к вечеру воскресения 16-18 млн рублей. 

Почти идентичные цифры показал и расположившийся на шестом месте таблицы тайский хоррор ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ (EXP). Не исключено, что после обнародования официальных данных он сможет даже оказаться выше КОТА И ПСА. Впрочем, по итогу уикенда он может рассчитывать на результат в районе 10-12 млн рублей.

Еще один остросюжетный проект ПИЛА. ДЖОКЕР (WP) записал на свой счет около 1,1 млн рублей и занял седьмую строчку в соревновании лучших релизов четверга. К концу недели в его копилке должно оказаться 6-7 млн рублей.

Замкнула десятку лучших еще одна новинка – драма ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ (EXP). Фильм Селин Сон смог заработать в первый день проката 0,8 млн рублей, что по итогу уикенда должно вылиться в 5-6 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма КОТ И ПЕС

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