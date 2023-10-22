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Предварительная касса уикенда: В третий раз подряд выигрывает «Повелитель ветра»

22 октября 2023

«Телохранитель на фрилансе» стал лучшей новинкой уикенда

В третий раз подряд лучшим релизом уикенда стал отечественный биографический фильм ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (CP). Фильм с Федором Бондарчуком в главной роли освоил еще порядка 68 млн рублей, доведя свою общую кассу до 350 млн рублей.

Лучшей новинкой стал американский боевик с Джоном Синой в главной роли ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (VLG) занявший третью строчку чарта. На счету проекта чуть более 30 млн рублей, что вполне соответствует ожиданиям рынка и старту схожего релиза прокатчика КРУЧЕ НЕКУДА (32 млн рублей).

Несмотря на довольно слабый результат в первый день проката, за счет "сарафанного радио" с результатом в 28 млн рублей на четвертом месте оказалась российская картина СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (NMG). Впрочем, средняя посещаемость новинки все равно осталась самой низкой в первой десятке и составила 8 человек на сеанс.

Немейкая семейная картина ЛЕССИ – ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (AK) за четыре дня проката освоила около 14,5 млн рублей, что позволило ей подняться на восьмую строчку таблицы. На девятом месте расположился отечественный релиз ДУХ БАЙКАЛА (RWV) с 12 млн рублей на своем счету. 

Замкнул десятку лучших обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля 2023 года, драма АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (PVZGL). Картина Жюстин Трие смогла пополнить свою копилку почти на 8,5 млн рублей.

 

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