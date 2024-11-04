Предварительная касса уикенда: «Огниво» продолжает лидировать

Лучшей из официальных новинок стала комедия «Возвращение попугая Кеши»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стала отечественная сказка ОГНИВО (CP). На второй неделе проката лента заработала еще около 280 млн рублей, доведя свою общую кассу до 750 млн рублей.



Лучшей из официальных новинок стала российская комедия ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (CRP). Фильм с Оксаной Акиньшиной и Никитой Кологривым освоил за четыре дня проката примерно 68 млн рублей, что позволило ему застолбить бронзу чарта.



Строчкой ниже оказался спортивный байопик ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (NMG). Картина о легендарном футболисте Федоре Черенкове записала на свой счет порядка 55 млн рублей.



Замкнула десятку лучших релизов уикенда мелодрама ВРЕМЯ ЖИТЬ (VLG) с результатом чуть меньше 17 млн рублей.



Фото: кадр со съемок фильма ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ