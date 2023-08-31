Предварительная касса четверга: Лучшей новинкой стал российский проект «Чижик-пыжик возвращается»
Автор: Георгий Романов
31 августа 2023
Проект занял лишь четвертую строчку чарта
Согласно предварительным данным лучшей новинкой стал отечественный семейный проект ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ (AK). Проект записал на свой счет порядка 2,8 млн рублей, что позволило ему занять четвертую строчку чарта. Учитывая праздничное 1 сентября, релиз должен будет осовить к концу недели 20-25 млн рублей.
Еще одной новинкой широкого проката попавшей в ТОП-10 стал китайский проект МОЙ ХАТИКО (KNLG). Новая версия известной истории про верную собаку оприходовала 1,6 млн рублей, что за четыре дня проката может вылиться в 10-15 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ
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