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Предварительная касса четверга: Лучшей новинкой стал российский проект «Чижик-пыжик возвращается»

Автор: Георгий Романов

31 августа 2023

Проект занял лишь четвертую строчку чарта

Согласно предварительным данным лучшей новинкой стал отечественный семейный проект ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ (AK). Проект записал на свой счет порядка 2,8 млн рублей, что позволило ему занять четвертую строчку чарта. Учитывая праздничное 1 сентября, релиз должен будет осовить к концу недели 20-25 млн рублей.

Еще одной новинкой широкого проката попавшей в ТОП-10 стал китайский проект МОЙ ХАТИКО (KNLG). Новая версия известной истории про верную собаку оприходовала 1,6 млн рублей, что за четыре дня проката может вылиться в 10-15 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ

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