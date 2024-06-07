Предварительная касса четверга: «Манюня» продолжает лидировать

«Непослушники» стартуют со второй строчки

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга вновь стала семейная картина МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (NMG). Проект записал на свой счет порядка 10 млн рублей, и к вечеру воскресения сможет освоить еще около 50-60 млн рублей.

Совсем немного от лидера отстала лучшая новинка четверга, комедия НЕПОСЛУШНИКИ (CRP). Релиз заработал 9,5 млн рублей и также претендует на 50-60 млн рублей по итогу уикенда.



Четвертое место таблицы заняла анимационная новинка ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (VLG). Испанский мультфильм освоил около 5 млн рублей, что за четыре дня проката должно будет дать 30-35 млн рублей.

Его главный конкурент за детскую аудиторию, отечественная анимация СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ (NMG) расположилась на седьмой строчке с 3,1 млн рублей в своей копилке. Она сможет пополнить свой счет примерно на 18-22 млн рублей.



В десятку также попали два хоррор-новичка: ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ (EXP) заработала 2,1 млн рублей, а АСТРАЛ. НОЧЬ В МОГИЛЕ (KNLG) – 1,7 млн рублей. Проекты заняли восьмую и девятую строчки чарта соответственно и к концу недели смогут претендовать на результат в районе 10-12 млн рублей.



Фото: кадр со съемок фильма МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ