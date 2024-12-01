Предварительная касса уикенда: «Приключения Паддингтона 3» возглавили прокат

«Один день в Стамбуле» расположился на второй строчке чарта

По предварительным данным, лучшим релизом уикенда стал проект ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 (VLG). Семейная картина про похождения перуанского медведя освоила за четыре дня проката около 245 млн рублей, показав лучшую среднюю заполняемость среди официальных проектов в 24 человека на сеанс.



Серебро чарта отошло другой крупной новинке недели, отечественной комедии ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ (CP). Новый проект «Квартета И» заработал чуть менее 90 млн рублей, что примерно на треть хуже предыдущей работы команды О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ.



Фильм ужасов с Ником Фростом в главной роли ПЕРЕВОЗЧИК ДУШ (AK) взобрался на девятое место таблицы лучших релизов уикенда. На счету проекта примерно 11-12 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3