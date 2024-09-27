top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: «Беляковы в отпуске» вырвались в лидеры

Предварительная касса четверга: «Беляковы в отпуске» вырвались в лидеры

Автор: Георгий Романов

27 сентября 2024

Релиз заработал около 7,5 млн рублей

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала комедия БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ (CP). Новинка заработала порядка 7,5 млн рублей, что позволяет ей рассчитывать на 50-55 млн рублей по итогу недели.

Фантастический триллер ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ (GF) стартовал с четвертого места таблицы лучших релизов четверга. Проект пополнил свою копилку на 3,5 млн рублей, что за четыре дня проката должно дать около 20-25 млн рублей. 

Военная драма 9 СЕКУНД (CRP) забрала пятое место чарта. Основанная на реальных событиях картина освоила в первый день проката 3,1 млн рублей. За весь уикенд на ее счету также должно оказаться примерно 20-25 млн рублей. 

Ниже ожиданий начала свой прокат драма Сарика Андреасяна МУЖСКОЕ СЛОВО (AK). Релиз заработал 1,9 млн рублей, что позволило ему подняться на седьмую строчку чарта. По итогу недели в его копилке может оказаться 13-15 млн рублей.

Последней новинкой, попавшей в официальный топ-10, стала анимационная лента КОМАНДА МОНСТРОВ (NKI). Сборы в 0,9 млн рублей должны превратиться в кассу порядка 10-12 млн рублей к вечеру воскресенья. 

Фото: кадр из фильма БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Информация о закрытии Comedy Club оказалась шуткой
Подробнее
Минпросвещения России представило список фильмов, рекомендованных к семейному просмотру
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 16–22 сентября 2024 года
Подробнее
Netflix раскрыл статистику по просмотрам за первое полугодие 2024 года
Подробнее
Касса России: «Граф Монте-Кристо» возглавил прокат
Подробнее
Эксперты заявили о сокращении трафика YouTube в России в два раза
Подробнее
Второй международный кинорынок Eurasian Film Market объявил предварительную программу
Подробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 24/25» открыл аккредитацию
Подробнее
Касса четверга: «Граф Монте-Кристо» вырвался вперед
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Граф Монте-Кристо» возглавил прокат
Подробнее
Креативный директор Disney Animation покинула свой пост из-за продолжений «Холодного сердца»
Подробнее
Региональные провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из-за замедления YouTube
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Граф Монте-Кристо» стал лучшим релизом уикенда
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 26–29 сентября 2024 года
Подробнее
Международная касса: главной новинкой стала анимационная перезагрузка «Трансформеров»
Подробнее
В Республике Бурятия завершился форум «Новый вектор. Дальний Восток»
Подробнее
Названы лучшие российские сериалы 2024 года на телевидении
Подробнее
«Союзмультфильм» готовит 3D-мультсериал про Чебурашку
Подробнее
Предпродажи уикенда: драма «9 секунд» обходит «Небесную команду» и «Небо»
Подробнее
Режиссер фильма «Варвар» может перезагрузить «Обитель зла»
Подробнее