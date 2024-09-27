Предварительная касса четверга: «Беляковы в отпуске» вырвались в лидеры

Релиз заработал около 7,5 млн рублей

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала комедия БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ (CP). Новинка заработала порядка 7,5 млн рублей, что позволяет ей рассчитывать на 50-55 млн рублей по итогу недели.



Фантастический триллер ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ (GF) стартовал с четвертого места таблицы лучших релизов четверга. Проект пополнил свою копилку на 3,5 млн рублей, что за четыре дня проката должно дать около 20-25 млн рублей.



Военная драма 9 СЕКУНД (CRP) забрала пятое место чарта. Основанная на реальных событиях картина освоила в первый день проката 3,1 млн рублей. За весь уикенд на ее счету также должно оказаться примерно 20-25 млн рублей.



Ниже ожиданий начала свой прокат драма Сарика Андреасяна МУЖСКОЕ СЛОВО (AK). Релиз заработал 1,9 млн рублей, что позволило ему подняться на седьмую строчку чарта. По итогу недели в его копилке может оказаться 13-15 млн рублей.



Последней новинкой, попавшей в официальный топ-10, стала анимационная лента КОМАНДА МОНСТРОВ (NKI). Сборы в 0,9 млн рублей должны превратиться в кассу порядка 10-12 млн рублей к вечеру воскресенья.

Фото: кадр из фильма БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ