Предварительная касса четверга: «Лунтик» вырвался в лидеры

Мультфильм заработал свыше 20 млн рублей в первый день проката

По предварительным данным, лучшим релизом четверга с большим отрывом стал анимационный релиз ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (VLG). Мультфильм записал на свой счет около 21 млн рублей, что позволяет ему рассчитывать на 80-100 млн рублей по итогам уикенда.



Четвертая строчка чарта отошла французскому боевику ЛАРГО ВИНЧ: ГНЕВ ПРОШЛОГО (EXP). Четвертая часть шпионской франшизы освоила в первый день проката примерно 3,5 млн рублей, и теперь к вечеру воскресенья в её копилке может оказаться от 15 до 20 млн рублей.



Ниже ожиданий стартовала романтическая драма ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (NMG). Отечественный релиз показал наименьшую среднюю наработку на сеанс в первой десятке, что, впрочем, все равно позволило ему расположиться на седьмом месте с результатом около 2 млн рублей. За четыре дня проката он сможет заработать лишь 10-12 млн рублей.

Также в десятку лучших попали сразу две хоррор-новинки. МЕГАН: К ВАШИМ УСЛУГАМ (GF) и ВСЕ МОИ ДРУЗЬЯ МЕРТВЫ (AK) смогли записать на свой счет в районе 1,4-1,5 млн рублей, что к вечеру воскресенья может дать 7-9 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ