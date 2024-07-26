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Предварительная касса четверга: «Собиратель душ» идет на рекорд

Автор: Георгий Романов

26 июля 2024

Новинка может освоить свыше 100 млн рублей в первый уикенд

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стал фильм ужасов СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (AK). Новинка заработала в первый день проката порядка 25 млн рублей, что по итогу уикенда может дать 100-120 млн рублей. 

Шестое место чарта досталось отечественной новинке В ПОТОКЕ ТРЕХ СТИХИЙ (NKI). Приключенческая картина освоила 1,7 млн рублей, что к вечеру воскресенья должно превратиться в 10-11 млн рублей.

Строчкой ниже расположился китайский мультфильм ПОБЕГ ИЗ ЛАБИРИНТА ВРЕМЕНИ (CP). Анимационный релиз записал на свой счет 1,4 млн рублей, что, благодаря высокому семейному множителю, должно вылиться в 12-14 млн рублей за четыре дня проката.

Замкнул десятку лучших триллер СПИСОК ПОДОЗРЕВАЕМЫХ (GF). Фильм с Мелом Гибсоном в одной из главных ролей пополнил свою копилку на 1 млн рублей и по итогу всего уикенда претендует на 5-6 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма СОБИРАТЕЛЬ ДУШ

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