Предварительная касса уикенда: «Приключения Паддингтона 3» вновь забрали золото

«Звезды в Сибири» также в тройке лучших

Согласно предварительным данным, лучшим релизом официального проката вновь стала семейная картина ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 (VLG). Британский релиз записал на свой счет еще порядка 140 млн рублей, доведя свою общую кассу до 420 млн рублей.



Отечественная комедия ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ (CP) после не самого убедительного стартового дня сумела показать серьезные приросты в выходные и освоить порядка 73 млн рублей. Это позволило новинке взобраться на вторую строчку чарта.



Еще одна российская комедия МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО (NKI) расположилась на девятом месте таблицы. За четыре дня проката на счету новинки оказалось около 14 млн рублей.



С 10 млн рублей в своей копилке замкнула десятку лучших историческая драма ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ (AK).



Фото: кадр из фильма ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ





