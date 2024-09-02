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Предварительная касса уикенда: «Лунтик» превзошел самые смелые прогнозы

Автор: Георгий Романов

2 сентября 2024

Мультфильм записал на свой счет порядка 110 млн рублей

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стал мультфильм ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (VLG). Отечественная новинка выступила сильнее всех ближайших аналогов и записала на свой счет порядка 110 млн рублей, попутно показав лучшую заполняемость в 18 человек на сеанс.

Чуть больше 17 млн рублей записал на свой счет французский боевик ЛАРГО ВИНЧ: ГНЕВ ПРОШЛОГО (EXP). Это позволило проекту занять четвертое место в таблице лучших релизов четверга. 

Остальные новинки недели, попавшие в топ-10, не смогли преодолеть рубеж сборов в 10 млн рублей. Романтическая драма ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (NMG) заработала около 8,6 млн рублей, перевыпуск аниме Хаяо Миядзаки МОЙ СОСЕД ТОТОРО (RWV) освоил 7,7 млн рублей, а боевик ПЧЕЛОВОД (CRP) и триллер МЕГАН: К ВАШИМ УСЛУГАМ (GF) пополнили свою копилку примерно на 7 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

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