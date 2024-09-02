Предварительная касса уикенда: «Лунтик» превзошел самые смелые прогнозы

Мультфильм записал на свой счет порядка 110 млн рублей

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стал мультфильм ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (VLG). Отечественная новинка выступила сильнее всех ближайших аналогов и записала на свой счет порядка 110 млн рублей, попутно показав лучшую заполняемость в 18 человек на сеанс.



Чуть больше 17 млн рублей записал на свой счет французский боевик ЛАРГО ВИНЧ: ГНЕВ ПРОШЛОГО (EXP). Это позволило проекту занять четвертое место в таблице лучших релизов четверга.



Остальные новинки недели, попавшие в топ-10, не смогли преодолеть рубеж сборов в 10 млн рублей. Романтическая драма ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (NMG) заработала около 8,6 млн рублей, перевыпуск аниме Хаяо Миядзаки МОЙ СОСЕД ТОТОРО (RWV) освоил 7,7 млн рублей, а боевик ПЧЕЛОВОД (CRP) и триллер МЕГАН: К ВАШИМ УСЛУГАМ (GF) пополнили свою копилку примерно на 7 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ