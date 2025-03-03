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Предварительная касса уикенда: «Пророк» преодолел отметку в миллиард рублей

Автор: Георгий Романов

3 марта 2025

Лучшей из новинок стал американский хоррор «Обезьяна»

Согласно предварительным данным, третью неделю к ряду лидерство в прокате удержал ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (CP) с результатом в районе 170 млн рублей. Общие сборы картины перевалили за 1 млрд рублей. 

Бронза чарта отошла лучшей новинке уикенда – хоррор ОБЕЗЬЯНА (GF). Картина, основанная на произведении Стивена Кинга, освоила порядка 75 млн рублей за четыре дня проката. 

Строчкой ниже расположился отечественный приключенческий фильм СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС (CP). Картина с Андреем Мерзликиным и Евгением Мироновым записала на свой счет примерно 63-65 млн рублей.

Семейная картина КАПИТАН КРЮК (CAO) стартовала с результатом в 23 млн рублей. Это позволило новинке взобраться на шестое место таблицы лучших релизов уикенда.

Драма КОНЧИТСЯ ЛЕТО (VLG) с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым освоила в первую неделю проката лишь 17-18 млн рублей, несмотря на довольно высокие для жанра предпродажи. Этого хватило, чтобы занять восьмое место таблицы. 

Также в десятку лучших пробился мультфильм КОРОЛЕВСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (AK) с результатом чуть больше 11 млн рублей в своей копилке.

Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

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