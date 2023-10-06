Предварительная касса четверга: «Повелитель ветра» ожидаемо первый

В первую десятку также попали еще три новинки

Лидером четверга, согласно предварительным данным, ожидаемо стал проект с Федором Бондарчуком в главной роли ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (CP). Высокобюджетный проект про кругосветное путешествие Федора Конюхова оприходовал в первый день проката 11,7 млн рублей, что по итогу всего уикенда должно будет вылиться в 90-100 млн рублей.

Примерно с 2,1 млн рублей стартовала американская комедия ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ (GF). Такой результат позволил фильму с Сэтом Рогеном в главной роли подняться на третью строчку чарта. За четыре дня проката проект должен будет освоить около 15-16 млн рублей.



На восьмом месте оказался хоррор КАПКАН: СУДНАЯ НОЧЬ (NKI) c 1,3 млн рублей в своей копилке. Теперь к концу неделе мы вправе ожидать от него сборы порядка 8-10 млн рублей.

Неважно пока дела идут у продолжения культовой работы Светланы Дружининой ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР (NMG). На счету картины примерно 0,8 млн рублей, и к вечеру воскресения тот вряд ли преодолеет планку сборов в 7-8 млн рублей. Новинка показала наихудшую среднюю заполняемость в первой десятке, но все равно оказалась на 10 месте в таблице лучших проектов четверга.