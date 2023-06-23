top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: отечественная драма «Дыхание» возглавила прокат

Предварительная касса четверга: отечественная драма «Дыхание» возглавила прокат

Автор: Георгий Романов

23 июня 2023

Мультфильм «Зверогонщики» также в тройке лучших

По предварительным данным, лучшим релизом четверга стала драма Романа Каримова ДЫХАНИЕ (CP). Новинка освоила в первы день проката 6 млн рублей, и теперь претендует на 30-35 млн рублей по итогу всего уикенда. Несмотря на лидерство, картина показала в первой десятке худшую среднюю заполняемость 6 человек на сеанс. 

Бронзу заработала анимационная картина ЗВЕРОГОНЩИКИ (VLG) c 4,2 млн рублей в своей копилке. Такой старт позволит мультфильму рассчитывать на 25-30 млн рублей к вечеру воскресения.

На четвертом месте таблицы расположилась российская комедия МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ (NKI), которая в целом продолжает тренд на снижение интереса зрителя к комедиям. Релиз записал на свой счет 3,8 млн рублей, и теперь, скорее всего его касса к концу недели окажется в районе 20 млн рублей. 

Фильм ужасов ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ (EXP) занял девятую строчку чарта с 2 млн рублей на своем счету. Вероятнее всего это позволит проекту рассчитывать на 10-12 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма ДЫХАНИЕ
 

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 июня
Подробнее
Международная касса: главным блокбастером стал «Флэш»
Подробнее
«Ольга» с Яной Трояновой пропала с сервиса «ТНТ-Premier»
Подробнее
Что смотреть в июне на Start
Подробнее
Касса России: отечественная фантастическая лента «Сквозь время» стала лучшей новинкой проката
Подробнее
Новинки июня представил сервис «Иви» 
Подробнее
О скрытых достопримечательностях Петербурга расскажут на канале «Неизвестная Россия»
Подробнее
Фонд поддержки регионального кинематографа представит свои проекты на форуме «Новый вектор»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 22–25 июня 2023 года
Подробнее
Премьеры июня на Wink
Подробнее
Netflix рассказал о премьерах сезона
Подробнее
Предварительная касса уикенда: лучшей новинкой стал фантастический фильм «Сквозь время»
Подробнее
Гендиректор VK заявила о растущей популярности сериалов, представленных в видеоразделе соцсети
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Дыхание» вырвалось вперед
Подробнее
«Русский Репортаж» покажет новую картину Хаяо Миядзаки
Подробнее
В России создадут приложение для помощи онкобольным и их близким
Подробнее
Официальная касса России: первое место по-прежнему принадлежит пиратским показам
Подробнее
Новинки онлайн-кинотеатра KION в июне
Подробнее
Американская касса: кинокомикс «Флэш» первым прибежал к высшей ступени пьедестала
Подробнее
«Атмосфера кино» и Arna Media объявили о долгосрочном партнерстве
Подробнее