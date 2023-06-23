Предварительная касса четверга: отечественная драма «Дыхание» возглавила прокат

Мультфильм «Зверогонщики» также в тройке лучших

По предварительным данным, лучшим релизом четверга стала драма Романа Каримова ДЫХАНИЕ (CP). Новинка освоила в первы день проката 6 млн рублей, и теперь претендует на 30-35 млн рублей по итогу всего уикенда. Несмотря на лидерство, картина показала в первой десятке худшую среднюю заполняемость 6 человек на сеанс.



Бронзу заработала анимационная картина ЗВЕРОГОНЩИКИ (VLG) c 4,2 млн рублей в своей копилке. Такой старт позволит мультфильму рассчитывать на 25-30 млн рублей к вечеру воскресения.



На четвертом месте таблицы расположилась российская комедия МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ (NKI), которая в целом продолжает тренд на снижение интереса зрителя к комедиям. Релиз записал на свой счет 3,8 млн рублей, и теперь, скорее всего его касса к концу недели окажется в районе 20 млн рублей.



Фильм ужасов ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ (EXP) занял девятую строчку чарта с 2 млн рублей на своем счету. Вероятнее всего это позволит проекту рассчитывать на 10-12 млн рублей за четыре дня проката.



Фото: кадр из фильма ДЫХАНИЕ

