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Предварительная касса уикенда: «По щучьему велению» уверенно выигрывает во второй раз

Автор: Георгий Романов

6 ноября 2023

Общая касса лидера превысила 1 млрд рублей

Вновь лидером бокс-офиса становится сказка ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG). Во второй уикенд фильм показал рост на 33% и заработал порядка 600 млн рублей. Теперь общий результат картины равен 1,25 млрд рублей. 

Лучшей новинкой недели стал фантастический проект Рената Давлетьярова ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА (NKI). За четыре дня проката фильм заработал 47 млн рублей, что позволило ему занять вторую строчку чарта.

На шестом месте таблицы лучших релизов уикенда расположился мультфильм СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА (VLG). Австралийская анимация смогла пополнить свою копилку на 19 млн рублей. 

Строчкой ниже оказался американский триллер ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ (GF). Фильм с Дейзи Ридли и Беном Мендельсоном в главных ролях смог заработать за уикенд примерно 16,5 млн рублей. 

Последней новинкой, попавшей в десятку, стала комедия ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ. ПОВАР ИЗ НЕАПОЛЯ (AK). Отечественный релиз оприходовал 15 млн рублей что позволило ему занять восьмое место чарта. При этом, у фильма наихудшая средняя заполняемость в таблице – лишь 7 человек на сеанс.

Фото: кадр из фильма ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

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