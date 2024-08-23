Предварительная касса четверга: «Ворон» захватил лидерство

В топ-10 расположились еще четыре новинки

Согласно предварительным данным, лидерство в российском прокате захватил фантастический боевик ВОРОН (VLG). Проект заработал порядка 20,5 млн рублей, что к концу недели должно дать порядка 100-110 млн рублей.



Отечественный проект ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА (CRP) стартовал с результатом в 4,4 млн рублей, что позволило ему занять вторую строчку чарта. Скорее всего, за весь уикенд фильм сможет освоить около 25-30 млн рублей.



Испанский мультфильм КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА (CP) начал свой прокат с третьего места таблицы лучших релизов четверга. Проект заработал 4,2 млн рублей, что к вечеру воскресенья должно превратиться в 23-28 млн рублей.



С седьмой строчки чарта стартовал еще один анимационный релиз ГИГАНТЫ ЛА-МАНША (TNL). Он освоил на старте около 1,5 млн рублей и теперь может рассчитывать на результат в районе 7-9 млн рублей за четыре дня проката.



Последней новинкой, попавшей в десятку, стала семейная картина МОЙ ПИНГВИН (GF). Фильм с Жаном Рено сумел заработать лишь 1,1 млн рублей, что по итогу уикенда может дать не более 6-7 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ВОРОН