Предварительная касса четверга: «Батя 2. Дед» продолжает лидировать

Лучшей из новинок стала российская лента «Все, что тебя касается»

Согласно предварительным данным, лидером четверга вновь стала комедия БАТЯ 2. ДЕД (CP). Фильм с Евгением Цыгановым записал на свой счет еще 42 млн рублей, что по итогу уикенда превратиться еще в 330-350 млн рублей.

Лучшей новинкой четверга стало приключенческое драмеди ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ (NKI). Фильм Александра Войтинского расположился на четвертой строчке чарта, освоив 4,4 млн рублей в первый день проката. Это позволяет ему рассчитывать на кассу в районе 35 млн рублей по итогу всей недели.

Похожие результаты – в 3 млн рублей – показали триллеры ЗАПАДНЯ (GF) и ДЫХАНИЕ ШТОРМА (EXP). Американские релизы заняли шестое и седьмое места в таблице, и, скорее всего, за четыре дня проката смогут пополнить свою копилку на 20-25 млн рублей.

Анимационный проект ДЖУНГЛИ ЮРСКОГО ПЕРИОДА (AK) также попал в топ-10 лучших релизов четверга. С результатом в 1,7 млн рублей мультфильм сможет освоить порядка 17-20 млн рублей к вечеру воскресенья.

Фото: кадр cо съемок фильма ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ