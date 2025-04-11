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Предварительная касса четверга: «Батя 2. Дед» продолжает лидировать

Автор: БК

11 апреля 2025

Лучшей из новинок стала российская лента «Все, что тебя касается»

Согласно предварительным данным, лидером четверга вновь стала комедия БАТЯ 2. ДЕД (CP). Фильм с Евгением Цыгановым записал на свой счет еще 42 млн рублей, что по итогу уикенда превратиться еще в 330-350 млн рублей.

Лучшей новинкой четверга стало приключенческое драмеди ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ (NKI). Фильм Александра Войтинского расположился на четвертой строчке чарта, освоив 4,4 млн рублей в первый день проката. Это позволяет ему рассчитывать на кассу в районе 35 млн рублей по итогу всей недели. 

Похожие результаты – в 3 млн рублей – показали триллеры ЗАПАДНЯ (GF) и ДЫХАНИЕ ШТОРМА (EXP). Американские релизы заняли шестое и седьмое места в таблице, и, скорее всего, за четыре дня проката смогут пополнить свою копилку на 20-25 млн рублей.

Анимационный проект ДЖУНГЛИ ЮРСКОГО ПЕРИОДА (AK) также попал в топ-10 лучших релизов четверга. С результатом в 1,7 млн рублей мультфильм сможет освоить порядка 17-20 млн рублей к вечеру воскресенья. 

Фото: кадр cо съемок фильма ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ

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