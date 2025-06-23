top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса уикенда: «На деревню дедушке» выигрывает второй уикенд подряд

Предварительная касса уикенда: «На деревню дедушке» выигрывает второй уикенд подряд

Автор: Георгий Романов

23 июня 2025

«Материалистка» забирает серебро чарта

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда во второй раз подряд стала семейная лента НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (CAO). Фильм с Юрием Стояновым записал на свой счет еще порядка 103 млн рублей, максимально приблизившись к престижной отметке в 300 млн рублей. 

Со второй строчки чарта стартовала лучшая новинка уикенда, мелодрама МАТЕРИАЛИСТКА (VLG). Картина с Дакотой Джонсон показала хорошие приросты по ходу уикенда и превзошла все самые оптимистичные прогнозы, освоив чуть больше 90 млн рублей за четыре дня проката. 

Несмотря на высокий уровень предпродаж, аниме ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ (PNR) прошло по нижней планке ожиданий. Заработанные японским релизом 18 млн рублей позволили ему подняться на шестое место в таблице лучших релизов уикенда. 

Строчкой ниже расположился американский фильм ужасов КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ (CP). За четыре дня проката в копилке новинки оказалось порядка 16 млн рублей. 

Замкнула десятку лучших анимационная лента КРОССЫ (GF) лишь с 6,6 млн рублей на своем счету. 

Фото: кадр из фильма МАТЕРИАЛИСТКА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Питер FM» получит продолжение
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Материалистка» обогнала «Оставь это ветру» и «После. Навсегда»
Подробнее
Фестиваль сериалов «Пилот» представил конкурсную программу
Подробнее
Фестиваль «Пилот» представил участников конкурса документальных сериалов
Подробнее
Госдума рассмотрит закон об отказе в выдаче ПУ за дискредитацию духовно-нравственных ценностей
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Материалистка» стала лучшей новинкой
Подробнее
В Иваново стартовал VII фестиваль сериалов «Пилот»
Подробнее
Режиссеры монтажа в открытом письме обратились к представителям российской киноиндустрии
Подробнее
Минкультуры объявило даты грядущих питчингов
Подробнее
ВТБ продал свою долю в онлайн-кинотеатре «Иви»
Подробнее
В Москве прошла премьера мультфильма «Кроссы»
Подробнее
«МТС Медиа» займется развитием формата микродрам в России
Подробнее
Минкультуры представило итоговую статистику за 2024 год
Подробнее
В Москве стартовал образовательный интенсив «Искусство питчинга»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: комедия «На деревню дедушке» обошла всех конкурентов
Подробнее
Создатели «В списках не значился» экранизируют повесть «Аты-баты, шли солдаты»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 19–22 июня
Подробнее
НТВ, «Союзмультфильм» и Кинокомпания ТЕМП сделают полнометражную версию «Ну, погоди!»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 июня
Подробнее
Касса России: комедия «На деревню дедушке» возглавила прокат
Подробнее