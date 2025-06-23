Предварительная касса уикенда: «На деревню дедушке» выигрывает второй уикенд подряд

«Материалистка» забирает серебро чарта

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда во второй раз подряд стала семейная лента НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (CAO). Фильм с Юрием Стояновым записал на свой счет еще порядка 103 млн рублей, максимально приблизившись к престижной отметке в 300 млн рублей.

Со второй строчки чарта стартовала лучшая новинка уикенда, мелодрама МАТЕРИАЛИСТКА (VLG). Картина с Дакотой Джонсон показала хорошие приросты по ходу уикенда и превзошла все самые оптимистичные прогнозы, освоив чуть больше 90 млн рублей за четыре дня проката.

Несмотря на высокий уровень предпродаж, аниме ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ (PNR) прошло по нижней планке ожиданий. Заработанные японским релизом 18 млн рублей позволили ему подняться на шестое место в таблице лучших релизов уикенда.

Строчкой ниже расположился американский фильм ужасов КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ (CP). За четыре дня проката в копилке новинки оказалось порядка 16 млн рублей.

Замкнула десятку лучших анимационная лента КРОССЫ (GF) лишь с 6,6 млн рублей на своем счету.

Фото: кадр из фильма МАТЕРИАЛИСТКА