Предварительная касса уикенда: «Батя 2. Дед» стартовал выше самых оптимистичных прогнозов

Проект записал на свой счет около 550 млн рублей

По предварительным данным, лучшим релизом уикенда с огромным отрывом стала российская комедия БАТЯ 2. ДЕД (CP). Новинка стартовала даже выше и так немаленьких ожиданий и заработала за четыре дня проката около 550 млн рублей.

Вторая крупная новинка уикенда, в свою очередь, сработала ниже ожиданий. Фэнтезийный хоррор СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА (VLG) с Полом Раддом и Дженной Ортегой освоил в районе 18-19 млн рублей, что позволило ему подняться на седьмую строчку чарта.

Фото: кадр со съемок фильма БАТЯ 2. ДЕД