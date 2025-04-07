Предварительная касса уикенда: «Батя 2. Дед» стартовал выше самых оптимистичных прогнозов
Автор: Георгий Романов
7 апреля 2025
Проект записал на свой счет около 550 млн рублей
По предварительным данным, лучшим релизом уикенда с огромным отрывом стала российская комедия БАТЯ 2. ДЕД (CP). Новинка стартовала даже выше и так немаленьких ожиданий и заработала за четыре дня проката около 550 млн рублей.
Вторая крупная новинка уикенда, в свою очередь, сработала ниже ожиданий. Фэнтезийный хоррор СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА (VLG) с Полом Раддом и Дженной Ортегой освоил в районе 18-19 млн рублей, что позволило ему подняться на седьмую строчку чарта.
Фото: кадр со съемок фильма БАТЯ 2. ДЕД
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