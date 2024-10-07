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Предварительная касса уикенда: «Граф Монте-Кристо» удерживает лидерство

Автор: Георгий Романов

7 октября 2024

«Василиса и хранители времени» стартовала со второй строчки

Согласно предварительным данным, лидером уикенда вновь оказалась историческая драма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (AK). Экранизация романа Александра Дюма не показала падения относительно предыдущей недели и заработала порядка 64-65 млн рублей. Всего же на счету французского проекта уже почти 230 млн.

Лучшей новинкой уикенда стала семейная картина ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (NKI), стартовавшая со второй строчки чарта. Отечественный релиз продемонстрировал скромные показались в первый день проката, однако разогнался по ходу уикенда и записал на свой счет порядка 63 млн рублей. 

Шестое место таблицы досталось российской анимационной ленте ФОРМУЛА ВОДЫ (AK). Новинка сумела за четыре дня проката записать на свой счет около 23 млн рублей.

Строчкой ниже расположился продюсерский проект Люка Бессона АГЕНТ НА УИКЕНД (CPF). Фильм с Люком Эвансом освоил в первую неделю проката около 17 млн рублей.

Российская комедия ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ! (CRP) пополнила свою копилку примерно на 8,5 млн рублей. Фильм не сумел привлечь на свои сеансы широкую аудиторию, показав худшую среднюю заполняемость в 5 человек на сеанс.

Фото: кадр из фильма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО

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