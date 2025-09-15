Предварительная касса уикенда: «Дракула» уверенно возглавил прокат
Автор: Георгий Романов
15 сентября 2025
Проект записал на свой счет более 100 млн рублей
По предварительным данным, лучшим релизом уикенда стал новый фильм Люка Бессона ДРАКУЛА (AK). Новинка превзошла все самые оптимистичные прогнозы и освоила свыше 100 млн рублей за четыре дня проката.
Серебро чарта отошло анимационному проекту ЗВЕРОПОЕЗД (VLG). На счету мультфильма по итогу уикенда оказалось около 45 млн рублей. При этом релиз продемонстрировал лучшую среднюю посещаемость среди всех новинок – 14 человек на сеанс.
Освоив чуть больше 17 млн рублей, на шестое место таблицы лучших релизов уикенда взобралась отечественная криминальная комедия БЕГИ (NMG).
Фото: кадр из фильма ДРАКУЛА
