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Предварительная касса четверга: лучшей новинкой четверга стал хоррор «Еретик»

Автор: Георгий Романов

15 ноября 2024

Лидировать продолжает «Любовь Советского Союза»

Согласно предварительным данным, лидером четверга вновь стала отечественная драма ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (CP). Проект записал на свой счет еще около 12 млн рублей, что за весь уикенд может дать 100-110 млн рублей.

Второе место таблицы досталось лучшей новинке недели – фильму ужасов ЕРЕТИК (VLG). Фильм с Хью Грантом освоил в первый день проката почти 10 млн рублей, и теперь его результат по итогу уикенда окажется в районе 70-80 млн рублей.

Бронзу чарта забрала семейная картина МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (AK). Третья часть популярной франшизы пополнила свою копилку на 7,5 млн рублей, и, благодаря высокому прокатному множителю, к вечеру воскресенья сможет также рассчитывать на 70-80 млн рублей. 

Еще одной новинкой, попавшей в топ-10, стала российская комедия ЗА СЛОВА ОТВЕЧАЮ (CRP) с Оксаной Акиньшиной в главной роли. Фильм заработал чуть больше 2,3 млн рублей, что за четыре дня проката может дать 16-18 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ЕРЕТИК

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