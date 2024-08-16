Предварительная касса четверга: холдоверы продолжают лидировать

Лучшей новинкой стал мультфильм «Ози: Голос джунглей»

Согласно предварительным данным, лучшая новинка четверга – анимационная лента ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ (VLG) – стартовала с четвертого места. Мультфильм заработал порядка 2,6 млн рублей и теперь к вечеру воскресенья его касса может достигнуть 16-18 млн рублей.

Приятно удивил результат аниме СИНЯЯ ТЮРЬМА: БЛЮ ЛОК. ЭПИЗОД НАГИ (CIPA), который, несмотря на эксклюзивный показ лишь в одной из федеральных киносетей, сумел взобраться на шестое место таблицы с показателем в 2,4 млн рублей. Сложно сказать насколько фанатским оказался первый день проката, но за весь уикенд японский релиз вполне может осилить 10-12 млн рублей.

Российская комедия ВЫБЕРИ МЕНЯ (NMG) стартовала с седьмой строчки чарта. Проект сумел записать на свой счет 2,1 млн рублей, что позволяет ему рассчитывать также на 10-12 млн рублей за четыре дня проката.

На восьмом месте расположился хоррор ВИСЕЛИЦА. ЖЕРТВА ПРИЗРАКА (EXP) c 1,7 млн рублей в своей копилке. К вечеру воскресенья проект может освоить 7-9 млн рублей.

Занявший девятую строчку в таблице лучших релизов четверга, корейский боевик КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: ВОЗМЕЗДИЕ (CP) заработал в первый день проката 1,4 млн рублей. По исходу недели это может дать примерно 7-8 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ