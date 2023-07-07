Предварительная касса четверга: прокат возглавил фантастический боевик «Гипнотик»

Релиз заработал почти 10 млн рублей

Согласно предварительным данным, лидером четверга стал фантастический боевик ГИПНОТИК (CP). Фильм Роберта Родригеса в первый день проката записал на свой счет почти 10 млн рублей, что может принести ему по итогу уикенда порядка 60-70 млн рублей.



На пятой строчке чарта расположилась еще одна новинка недели, мультфильм ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА (EXP). Китайский релиз заработал около 1,7 млн рублей, что за четыре дня проката должно вылиться в 14-16 млн рублей.



Последней новинкой, попавшей в таблицу, стал фильм ужасов ЗАКЛЯТЬЕ. НЕЗАКОНЧЕННАЯ ГЛАВА (MVK). Британский хоррор освоил около 1 млн рублей, так что, скорее всего, к вечеру воскресения в его копилке будет примерно 6-7 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ГИПНОТИК