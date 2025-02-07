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Предварительная касса четверга: турецкая мелодрама «Оставь это ветру» уверенно возглавила прокат

Автор: Георгий Романов

7 февраля 2025

Военная драма «Война и музыка» расположилась на третьей строчке чарта

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала мелодрама ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ (VLG). Турецкая новинка освоила в первый день проката почти 13 млн рублей, что к вечеру воскресенья должно вылиться в примерно в 90-110 млн рублей. 

Бронза чарта отошла отечественной новинке ВОЙНА И МУЗЫКА (AK). Военная драма Сарика Андреасяна освоила чуть больше 5 млн рублей и претендует на результат в районе 35-40 млн рублей по итогу всего уикенда. 

Строчкой ниже расположилась комедия ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ (NMG). Несмотря на одну из самых низких средних заполняемостей (четыре человека на сеанс), проект записал на свой счет 2,8 млн рублей. Это должно дать порядка 20-22 млн рублей за четыре дня проката.

Французская биографическая драма СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (GF) начала свой прокат с седьмого места таблицы лучших релизов четверга. Заработанные ей почти 2 млн рублей, должны превратиться в 14-15 млн рублей по итогу недели. 

Последней новинкой, попавшей в топ-10, стала американская мелодрама ПАРНИ С ТАТУ: ПРЯМО В СЕРДЦЕ (EXP). Лента пополнила свою копилку на 1,8 млн рублей и может заработать примерно 12-13 млн рублей к концу уикенда.

Фото: кадр из фильма ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ

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