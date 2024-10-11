Предварительная касса четверга: «Руки вверх!» уверенно заняли первую строчку

«Ужасающий 3» стартовал выше ожиданий

По предварительным данным, лучшим релизом четверга стал музыкальный байопик РУКИ ВВЕРХ! (CP). Проект заработал внушительные 28 млн рублей, и теперь его касса может достигнуть 210–220 млн за четыре дня проката.

Вторая строчка чарта досталась слэшеру УЖАСАЮЩИЙ 3 (WP). Проект показывал хорошие предпродажи, но его старт все равно сумел превзойти ожидания рынка. В стартовый день ужастик освоил более 10 млн рублей, и даже с учетом фанатского ажиотажа ему должна покориться отметка сборов в 40–50 млн за весь уикенд.

Отечественная комедия БИТВА ПАП (AK) расположилась на седьмом месте таблицы лучших релизов четверга. На счету новинки примерно 2,2 млн рублей, что к вечеру воскресенья должно превратиться в 15–18 млн.

Последней новинкой, попавшей в топ-10, стала анимационная лента ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ (NKI). Французский мультфильм пополнил свою копилку на 1,6 млн рублей, что позволило ему занять восьмое место таблицы. По итогу всего уикенда проект может заработать в районе 20–22 млн.

Фото: кадр из фильма РУКИ ВВЕРХ!