Предварительная касса четверга: «Василиса и хранители времени» стартует с четвертой строчки

Лидировать продолжает «Граф Монте-Кристо»

Согласно предварительным данным, лидером четверга вновь стала историческая драма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (AK). Проект записал на свой счет еще порядка 6,2 млн рублей, что по итогу уикенда должно вылиться в 45-50 млн рублей и позволит французскому релизу преодолеть престижную планку сборов в 200 млн рублей.



Лучшей из новинок стала фэнтезийная лента ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (NKI). Фильм Павла Лунгина стартовал с четвертой строчки чарта с результатом около 3,7 млн рублей. Благодаря высокому семейному множителю, за четыре дня проката в копилке фильма может оказаться от 30 до 40 млн рублей, что несколько ниже ожиданий индустрии.



Шестое место чарта досталось боевику АГЕНТ НА УИКЕНД (CPF). Фильм с Люком Эвансом освоил в первый день проката 2,4 млн рублей. К вечеру воскресенья это должно дать порядка 13-15 млн рублей.



Отечественная анимационная лента ФОРМУЛА ВОДЫ (AK) заняла девятое место в таблице лучших релизов четверга. На счету мультфильма оказалось примерно 1,3 млн рублей, что по итогу уикенда может превратиться в 12-15 млн рублей.



Замкнула топ-10 российская комедия ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ! (CRP). Новинка не смогла заинтересовать широкую аудиторию, показав худшую среднюю заполняемость в 3 человека на сеанс. Заработав порядка 1 млн рублей, к концу недели результат фильма будет колебаться в районе 7-8 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ