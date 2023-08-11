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Предварительная касса четверга: семейный релиз «Леди Баг и Супер-кот» бьет рекорды

Автор: Георгий Романов

11 августа 2023

В первый день проката мультфильм заработал 47 млн рублей

Несмотря на то, что официально мультфильм ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (EXP) стартовал в четверг в формате превью, по факту он получил наибольшее количество сеансов среди всех релизов. Проект записал на свой счет рекордные для анимации 2023 года 46 млн рублей, чт позволит ему рассчитывать по итогу уикенда на 200-250 млн рублей. 

Фильм ужасов ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (AK) расположился на третьей строчке чарта. Австралиский ужастик в первый день проката освоил примерно 7,2 млн рублей, что должно будет вылиться к концу недели в 30-35 млн рублей сборов. 

Фото: кадр из фильма ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ

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