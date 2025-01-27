top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса уикенда: в битве новинок зафиксирована ничья

Предварительная касса уикенда: в битве новинок зафиксирована ничья

Автор: Георгий Романов

27 января 2025

«Василий» и «Холоп. Великолепный век» заработали по 100 млн рублей

Согласно предварительным данным, лидерство уикенда поделили между собой российская комедия ВАСИЛИЙ (NMG) и турецкий ремейк отечественного хита ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК (CP). Оба проекта записали на свой счет около 100 млн рублей. Кто именно из них возглавил таблицу лучших релизов станет ясно уже после обнародования официальных данных.

С седьмой строчки чарта стартовал анимационный релиз НОЧЬ В ЗООПАРКЕ (AK). Мультфильм сумел пополнить свою копилку примерно на 26,5 млн рублей за четыре дня проката. 

Также в топ-10 попал новый фильм Стивена Содерберга ПРИСУТСТВИЕ (PRD). Арт-хоррор сумел освоить порядка 22 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ВАСИЛИЙ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предпродажи уикенда: «Холоп. Великолепный век» опередил «Василия»
Подробнее
Стали известны номинанты на премию «Оскар»
Подробнее
Касса России: «Финист. Первый богатырь» продолжает лидировать
Подробнее
Кинолаборатория «Профессия – продюсер» провела финальный питчинг
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Плохая девочка» стартовала с третьей строчки чарта
Подробнее
Объявлены номинанты на антипремию «Золотая малина»
Подробнее
Объявлена программа 75-го Берлинского кинофестиваля
Подробнее
Касса четверга: турецкий ремейк «Холопа» стал лидером проката
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 января
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Холоп» обошел «Василия»
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Подслушано в Рыбинске»
Подробнее
Из сказки – в реальность: итоги «новогодней битвы 2025»
Подробнее
Создатели «Бруталиста» рассказали об использовании ИИ в картине
Подробнее
Три российских фильма получили награды на кинофестивале в Дакке
Подробнее
На телеканале 2х2 покажут более 180 фильмов из коллекции Госфильмофонда РФ
Подробнее
В Москве прошла премьера байопика «Моди: Три дня на крыльях безумия»
Подробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2025» открыл регистрацию
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 23–26 января 2025 года
Подробнее
«Домовенок Кузя» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Завершена шестая волна процедуры отбора на участие в программе «Автор»
Подробнее