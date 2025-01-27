Предварительная касса уикенда: в битве новинок зафиксирована ничья
Автор: Георгий Романов
27 января 2025
«Василий» и «Холоп. Великолепный век» заработали по 100 млн рублей
Согласно предварительным данным, лидерство уикенда поделили между собой российская комедия ВАСИЛИЙ (NMG) и турецкий ремейк отечественного хита ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК (CP). Оба проекта записали на свой счет около 100 млн рублей. Кто именно из них возглавил таблицу лучших релизов станет ясно уже после обнародования официальных данных.
С седьмой строчки чарта стартовал анимационный релиз НОЧЬ В ЗООПАРКЕ (AK). Мультфильм сумел пополнить свою копилку примерно на 26,5 млн рублей за четыре дня проката.
Также в топ-10 попал новый фильм Стивена Содерберга ПРИСУТСТВИЕ (PRD). Арт-хоррор сумел освоить порядка 22 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ВАСИЛИЙ
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