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Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал «сНежный человек»

Автор: Георгий Романов

30 мая 2025

Еще четыре новинки попали в топ-10

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала семейная картина СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК (CAO). Отечественный проект расположился на второй строчке чарта с результатом в районе 5,5 млн рублей. Такой старт позволяет ему рассчитывать примерно на 35-40 млн рублей по итогу уикенда. 

На четвертом месте оказался фильм ужасов ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ (VLG). Проект записал на свой счет порядка 4,5 млн рублей, что должно вылиться в 33-36 млн рублей за четыре дня проката.

Сразу две анимационные новинки заняли пятое и шестое места в таблице – китайский мультфильм НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ (AK), заработавший 4,4 млн рублей, и российский проект ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ (NMG), пополнивший свою копилку на 3,6 млн рублей. Скорее всего, обе новинки покажут неплохие приросты в День защиты детей, что позволяет им рассчитывать на 35-45 млн рублей к концу недели.

Также в десятку лучших попал американский триллер ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВТРА (AK), освоивший чуть меньше 1 млн рублей. Вероятно, что к вечеру воскресенья проект с музыкантом The Weeknd и Дженной Ортегой сможет всего лишь преодолеть отметку сборов в 6-7 млн рублей.

Фото: кадр из фильма СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

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