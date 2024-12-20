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Предварительная касса четверга: прокат ожидаемо возглавил «Домовенок Кузя»

Автор: Георгий Романов

20 декабря 2024

«Елки 11» и «Братья» также в тройке лидеров

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала новинка – семейный проект ДОМОВЕНОК КУЗЯ (AK). Релиз заработал в первый день проката почти 17 млн рублей, что позволяет ему рассчитывать на 230-250 млн рублей по итогу уикенда.

Вторая строчка отошла новогоднему альманаху ЕЛКИ 11 (NMG). После недельного превью проект вышел в широкий прокат и записал на свой счет 16 млн рублей. Такой старт позволяет рассчитывать на 110-130 млн рублей за четыре дня проката. 

Бронза чарта отошла комедии БРАТЬЯ (CP). Заработанные новинкой 7,5 млн рублей, по итогу недели должны превратиться в 55-65 млн рублей. 

Также в десятку лучших попала еще одна новинка – хоррор ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. НОВЫЕ ДУШИ (EXP). В копилке тайского ужастика оказалось порядка 1 млн рублей, и к вечеру воскресенья проект сможет освоить 6-7 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ДОМОВЕНОК КУЗЯ

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