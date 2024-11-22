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Предварительная касса четверга: «Зять» вырвался в лидеры

Автор: Георгий Романов

22 ноября 2024

«Конклав» также в десятке лучших

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала отечественная комедия ЗЯТЬ (CP). Новинка заработала в первый день проката чуть больше 10 млн рублей и теперь может рассчитывать на 70-80 млн рублей по итогу уикенда. 

Религиозный триллер КОНКЛАВ (AK) расположился на шестой строчке чарта. Проект освоил 2,8 млн рублей. Его результат за четыре дня проката может составить в районе 20-22 млн рублей. 

Остальным новинкам недели в топ-10 попасть не удалось.

Фото: кадр из фильма ЗЯТЬ

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