Предварительная касса четверга: «Зять» вырвался в лидеры

«Конклав» также в десятке лучших

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала отечественная комедия ЗЯТЬ (CP). Новинка заработала в первый день проката чуть больше 10 млн рублей и теперь может рассчитывать на 70-80 млн рублей по итогу уикенда.



Религиозный триллер КОНКЛАВ (AK) расположился на шестой строчке чарта. Проект освоил 2,8 млн рублей. Его результат за четыре дня проката может составить в районе 20-22 млн рублей.



Остальным новинкам недели в топ-10 попасть не удалось.



Фото: кадр из фильма ЗЯТЬ