Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал боевик «Мир в огне»

Лидировать продолжает военная драма «Август»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга вновь стала военная драма АВГУСТ (CP). Проект записал на свой счет чуть больше 20 млн рублей, что по итогу уикенда добавит в его копилку еще 150-160 млн рублей.



Лучшей новинкой стал фантастический боевик МИР В ОГНЕ (VLG) с Дэйвом Батистой. Американский релиз смог занять четвертую строчку чарта с результатом порядка 3,3 млн рублей. К вечеру воскресенья на его счету должно оказаться 22-25 млн рублей.



Далее в таблице лучших релизов четверга расположились сразу три отечественных проекта рассчитанных на семейную аудиторию – (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (NMG) с 2,5 млн рублей, МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (NKI) с 2 млн рублей и НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ (CRP) с 1,6 млн рублей. По итогу уикенда релизы смогут заработать от 15 до 25 млн рублей.



Также в топ-10 попали две хоррор-новинки. Американский фильм ДОМ АДА. СПУСК К ДЬЯВОЛУ (EXP) занял восьмое место чарта с результатом в 1,5 млн рублей, а индонезийский проект АСТРАЛ. ЗЕРКАЛА (WP) замкнул таблицу с 0,8 млн рублей. За четыре дня проката картины должны освоить 10 и 6 млн рублей соответственно.



Фото: кадр из фильма МИР В ОГНЕ