Предварительная касса четверга: «Холоп» обошел «Василия»

В десятку лучших также попали новинки «Присутствие» и «Ночь в зоопарке»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала турецкая комедия ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК (CP). Проект заработал порядка 12 млн рублей и теперь может записать на свой счет 80-90 млн рублей по итогу всего уикенда.



Самая амбициозная новинка уикенда – приключенческая комедия ВАСИЛИЙ (AK) – совсем немного отстала от лидера. Отечественная лента с Александром Петровым освоила в первый день проката около 11 млн рублей и также может рассчитывать примерно на 80-85 млн рублей к вечеру воскресенья, что, очевидно, ниже ожиданий индустрии.



Новый фильм Стивена Содерберга начал свой прокат с шестой строчки чарта. Арт-хоррор ПРИСУТСТВИЕ (PRD) пополнил свою копилку почти на 3 млн рублей, что позволяет ему метить на результат порядка 18-20 млн рублей за весь уикенд.



Еще одной новинкой, попавшей в топ-10, стала анимационная лента НОЧЬ В ЗООПАРКЕ (AK). Заработанные ей 1,3 млн рублей к концу недели могут превратиться в 20-22 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК